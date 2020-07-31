Московская полиция задержала подозреваемого в обстреле автомобиля с людьми

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали жителя Московской области по подозрению в хулиганстве», — говорится в сообщении от правоохранительных органов.

В полицию раннее поступила информация о стрельбе из такси в районе 51 км МКАД. Сведения были переданы оперативным службам и патрулям. Позже полицейским удалось задержать 39-летнего мужчину. Следствие установило, что задержанный уснул на заднем сидении такси и проснулся, когда машина резко затормозила. Пассажиру это не понравилось, и он достал из сумки предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в окно.

Таксист высадил возмущенного пассажира на ближайшей остановке. Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого и нашли травматический пистолет.

По факту происшествия проводится проверка, а также возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину по подозрению в стрельбе из травматического оружия.