Московская полиция предупредила о новом виде мошенничества в магазинах

Полиция Москвы обнаружила новую схему мошенничества, которую злоумышленники используют в магазинах. Они предлагают оплатить покупки безналичным способом взамен на купюры, при этом используя украденные карты.

«В последнее время в магазинах встречается такой вид мошенничества, когда на кассе к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой, а взамен от потенциальной жертвы получить деньги наличными», — объяснили представители столичного МВД. Их слова приводит ТАСС.

К покупателям подходит молодая обаятельная женщина или привлекательный мужчина. Они объясняют, что банкомат не работает, а им срочно нужны наличные. И сердобольные граждане соглашаются помочь, потому что сами бывали в такой ситуации.

Позднее оказывается, что мошенники используют для оплаты украденные карты. Но пин-код им не известен, поэтому приходится оплачивать покупки посторонних людей, получая наличные. Полицейские советуют не становиться невольными сообщниками злоумышленников и не доверять чужим людям, даже если они говорят убедительно.

Мошенники также научили собирать личные данные людей, зная лишь номера телефонов. Так к злоумышленникам могут попать фамилия и имя человека, а также его паспортная информация.