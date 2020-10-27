Московская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» два миллиона рублей

По данным издания, за помощью к полицейским обратилась пожилая горожанка. Она рассказала, что встретила на выходе из поликлиники незнакомку, которая убедила ее, что все ее болезни связаны с порчей. Пенсионерка привела женщину к себе домой, чтобы провести некий обряд.

«Для этого якобы требовалось собрать все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернуть их в платок, положить под подушку и на полчаса выйти на улицу», — добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По возвращении домой москвичка обнаружила, что незнакомка ушла, забрав с собой сверток. Нанесенный ущерб оценили более чем в два миллиона рублей. После задержания подозреваемой похищенные ценности были найдены в ее квартире. Возбуждено уголовное дело.