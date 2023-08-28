Криминал 28 августа 2023, 17:21 Московская пенсионерка отдала мошенникам более восьми миллионов рублей Двух подозреваемых в обмане пенсионерки на 8,6 млн рублей арестовали в Москве Unsplash

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Двоих подозреваемых в мошенничестве заключили под стражу в Москве. Как сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, группа злоумышленников уговорила 82-летнюю жительницу города отдать им в общей сложности 8,6 миллиона рублей.

По данным ведомства, пожилую женщину убедили, что с ее счета пытаются снять средства. Чтобы спасти сбережения, их следует перевести на «безопасный счет», при этом обязательно их обналичить, сказав в банке, что деньги потребовались «на личные нужды».

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Женщина сняла со счета сначала три миллиона и передала их «курьеру-инкассатору», который выдал пенсионерке фальшивые банковские документы о передаче средств. А затем точно так же она несколько раз отдавала мошенникам деньги, пока общая сумма ущерба не дошла до более восьми с половиной миллионов рублей.

Двух обвиняемых по делу о мошенничестве, которые исполняли роль курьеров, заключили под стражу.

«Криминальный заработок обвиняемые нашли в интернете. Организатор преступления выслал им документ якобы из банка, который они впоследствии отдали пенсионерке, забрав деньги в бумажном пакете. Обвиняемые оставили себе 50 тысяч рублей, которые разделили пополам», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Москве псевдоврачи убедили пенсионерку приобрести лекарства от некой болезни крови на почти полмиллиона рублей.