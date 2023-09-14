Криминал 14 сентября 2023, 11:26 Московская пенсионерка наняла мертвую целительницу для спасения сына от пьянства Baza: мошенница под видом целительницы похитила у москвички 180 тысяч рублей Freepik

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Желая вылечить своего алкоголика-сына, пожилая москвичка наняла целительницу, которой перевела 180 тысяч рублей. Позже выяснилось, что колдуньи давно нет в живых. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

По данным авторов статьи, желая вылечить своего сына от алкоголизма, 65-летняя женщина обратилась к ведунье, номер которой нашла в газете. Колдунья согласилась помочь, но взамен потребовала 10 тысяч рублей «на свечи в храм».

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Еще через несколько дней она попросила у пострадавшей 150 тысяч на приобретение афонских свечей и проведение важного ритуала в церкви. Чтобы оплатить услуги, пенсионерка взяла кредит.

Затем женщина уговорила пенсионерку отдать еще 20 тысяч рублей и провести ритуал на Кузьминском кладбище, закопав пустую бутылку в мужскую могилу и оставив футболку в женской.

После этого мошенница перестала выходить на связь, а москвичка поняла, что ее обманули. Позвонив по другому номеру из того же объявления в газете, она узнала, что женщина, с которой она пытается связаться, умерла в 2007 году.

Ранее нижегородская пенсионерка отдала мошенницам почти 360 тысяч рублей за снятие порчи.