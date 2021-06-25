Москалькова отреагировала на перевод Сапеги под домашний арест в Минске

Омбудсмен Татьяна Москалькова поприветствовала решение белорусской стороны перевести россиянку Софью Сапегу из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

«Обращений по этому поводу не поступало, но мы отслеживали ее судьбу, и уполномоченный рада, что девушку перевели под домашний арест — это очень хороший акт гуманизма, и мы всячески это приветствуем», — приводит «Интерфакс» слова собеседника.

В посольстве России в Минске подтвердили сообщение СМИ о том, что Сапегу перевели из следственного изолятора под домашний арест. На прошлой неделе отец девушки Андрей Сапега обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании дочери. Он обратил внимание на то, что девушка оказалась не в том месте и не с тем человеком, и призвал к милосердию.

Сапега попала за решетку в Белоруссии после происшествия с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая. Тогда лайнер экстренно сел в Минске во время перелета из Афин в Вильнюс. Находившихся на его борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Сапегу задержали, а потом арестовали. Протасевича в республике подозревают в уголовных преступлениях.