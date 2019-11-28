Мошенницы заработали более 19 млн на тренингах личностного роста в Москве

Подозреваемые проводили занятия по программе обучения, которые состояли из трех ступеней. Информацию о работе тренингового центра «Лайф Прожект» они разместили в интернете в сентябре 2014 года.

Следователи и полицейские заподозрили женщин в незаконном предпринимательстве. Правоохранители обыскали их квартиру и нашли деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.