Мошенницы заработали более 19 млн на тренингах личностного роста в Москве
Три мошенницы проводили тренинги личностного роста и заработали на этих занятиях более 19 миллионов рублей. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Москве.
Подозреваемые проводили занятия по программе обучения, которые состояли из трех ступеней. Информацию о работе тренингового центра «Лайф Прожект» они разместили в интернете в сентябре 2014 года.
Следователи и полицейские заподозрили женщин в незаконном предпринимательстве. Правоохранители обыскали их квартиру и нашли деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.