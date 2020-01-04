Мошенницы потребовали 400 тысяч от Никаса Сафронова, пригрозив выставить его насильником в телешоу

Полиция задержала двух женщин по обвинению в вымогательстве 400 тысяч рублей у Никаса Сафронова. Одна из задержанных представилась сотрудницей ток-шоу Андрея Малахова и заявила художнику, что если он не передаст деньги, в программе его выставят насильником. Подробности «360» рассказал сын Сафронова Лука.

По его словам, 29 декабря художнику позвонила женщина. Она представилась Татьяной Морозовой и рассказала, что работает редактором программы «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Со слов Татьяны, было решено снять выпуск с ее подругой, моделью plus size Мариной Рудницкой. Та собиралась рассказать, что Сафронов ее изнасиловал, и она ждет от него ребенка. Сама Татьяна по сценарию должна была изображать свидетельницу предполагаемого изнасилования — якобы она находилась в соседней комнате. Однако если художник заплатит им 400 тысяч рублей, то программа не выйдет, убеждала Татьяна.

Марина Рудницкая / «ВКонтакте»

И Морозова, и Рудницкая ранее часто появлялись в телешоу. До этого Морозова утверждала, что беременна от актера Олега Протасова, известного по сериалу «Глухарь».

Татьяна Морозова и Олег Протасов / Instagram

Этому случаю посвятили ток-шоу «На самом деле» и «Прямой эфир».

И Никас Степанович, с одной стороны, не уверен, что действительно эфир должен был быть. Но учитывая, на скольких они были передачах, то понятно, что у них есть отношения [с создателями шоу]. Лука Сафронов сын художника

Сафронов позвонил в полицию, и 31 декабря обеих женщин задержали при передаче денег.

2 января Таганский суд Москвы суд арестовал Рудницкую на два месяца. Ее подругу Морозову на тот же срок отправили под домашний арест.

В программе «Прямой эфир» заявили «360», что Татьяна Морозова у них не работает. Там добавили, что не слышали о том, что кто-то вынашивает ребенка от Никаса Сафронова.