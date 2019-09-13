Мошенницы похитили у пенсионерки 700 тысяч рублей в Петербурге

Пенсионерка из Петродворцового района Петербурга обратилась в правоохранительные органы. Женщина 1937 года рождения рассказала, что днем 12 сентября к ней в квартиру на улицу Победы под предлогом проверки счетчиков пришли две дамы славянской внешности. После их визита она обнаружила пропажу денег. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.