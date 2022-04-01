Мошенницы из Петербурга обманывали мужчин на подставных свиданиях

Сотрудникам полиции удалось задержать группу мошенниц в Санкт-Петербурге, которые организовывали подставные свидания и лишали мужчин средств. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленницы регистрировались на сайтах знакомств, после чего приглашали мужчин на свидания. Своих жертв они уговаривали зайти в фейковый ресторан, где не было даже кухонного помещения.

На месте девушки делали заказы на большие суммы, после чего покидали заведение. Пострадавшим приходилось оплачивать крупные счета. Деньги члены группировки делили между собой.