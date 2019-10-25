  • Мошенницу, похитившую у пенсионерки более 2 миллионов рублей, поймали в Санкт-Петербурге

    25 октября 2019, 20:02

    Ирина Нагайникова

    Две злоумышленницы похитили из квартиры пенсионерки два миллиона рублей. В квартиру они попали, представившись соцработницами. Одну из мошенниц задержали, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    11 сентября в полицию Санкт-Петербурга обратилась 87-летняя пенсионерка. Она заявила о краже крупной суммы денег.

    Женщина рассказала, что неизвестные, которые представили работницами соцслужбы, похитили у нее две тысячи долларов США, шесть тысяч евро и 1 670 000 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

    Одну из подозреваемых удалось задержать. Ею оказалась ранее судимая 50-летняя петербурженка.

    На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные средства частично изъяты. Полиция разыскивает сообщницу задержанной.