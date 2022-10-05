Мошенницу, которая притворялась колдуньей, задержали полицейские в Бийске | 360°

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Мошенницу, которая притворялась колдуньей, задержали полицейские в Бийске

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Полицейские из Бийска задержали злоумышленницу, которая выдавала себя за ясновидящую, прорицательницу и колдунью. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на сетевое издание «Наш Бийск».

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю отметили, что от действий женщины пострадала 33-летняя жительница города. Злоумышленница постучалась к ней в квартиру и внушила девушке, что на нее оказывает негативное магическое воздействие недоброжелатель. Для снятия порчи она попросила у нее украшение, которое пообещала вернуть после снятия заклятия. Мошенница забрала золотые цепочку и крестик, после чего пропала.

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Спустя время злоумышленницу удалось задержать. Ей оказалась 47-летняя ранее судимая жительница Бийска. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Мошенничество

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