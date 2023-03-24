Криминал 24 марта 2023, 13:35 Мошенницу из Петербурга осудили на 6 лет за мошенничество на 44 млн рублей

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В Петербурге суд вынес приговор женщине, которая обманным путем причинила ущерб 13 гражданам на сумму более чем 44 миллиона рублей. Об этом написал «Петроград» со ссылкой на данные следствия.

В период с 2011 года по 2014 год аферистка убедила пострадавших оформить в различных кредитных учреждениях договоры на свое имя, а полученные деньги передать ей, чтобы она смогла погасить задолженности. Все полученные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

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Женщину признали виновной в мошеннических действиях и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

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