Криминал 03 июля 2023, 19:30 Мошенницу будут судить в Петербурге за «снятие порчи» с пенсионерки

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В Петербурге будут судить 37-летнюю жительницу Твери, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылккой на прокуратуру Невского района.

В мае этого года к пенсионерке на улице подошла незнакомая женщина. Она немного поговорила с будущей жертвой, а потом начала убеждать пожилую петербурженку, что на ней порча. Новая знакомая пообещала «снять» колдовство, а сама обманов выудила у «проклятой» ювелирных изделий на 110 тысяч рублей.

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Полицейские задержали злоумышленницу. Ее ждет суд по обвинению в мошенничестве.

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