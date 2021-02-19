Мошенница устроила «приворотный ритуал» и оставила подмосковную пенсионерку без драгоценностей

Женщина со Ставрополья приехала в Орехово-Зуево вместе с мужем, чтобы торговать обувью. Она втерлась в доверие к местной пенсионерке, провела «приворотный ритуал» и вынесла из квартиры деньги и драгоценности. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Подозреваемая в мошенничестве вместе с мужем приехала в Подмосковье для торговли обувью. Она звонила людям в домофон в одном из домов, но с ней никто не захотел иметь дела. Она приметила на улице пожилую женщину и спросила, нет ли у нее старых ненужных вещей. Пенсионерка пригласила ее к себе домой, стала собирать обноски и ударилась в воспоминания, утверждает собеседник «360».

Хозяйка квартиры рассказала о некоем дедушке, который перестал ее навещать. Гостья тут же сообразила, что делать, и предложила прочитать молитву, чтобы вернуть ухажера. Она попросила яйцо и тряпку. По словам источника, в эту тряпку потерявшая возлюбленного жительница Орехово-Зуева сложила свои сбережения и драгоценности — без них, по словам ее новой знакомой, ритуал не сработал бы.

После этого она положила тряпку под подушку, деньги и ювелирку незаметно ссыпала себе в карман и пообещала продолжить ритуал на следующий день. В этот же день мошенница продала две пары обуви и ничего не сказала мужу о своей добыче. 16 февраля ее задержали. Ущерб оценили в 160 тысяч рублей. Против женщины завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Торговку обувью и липовую благодетельницу арестовали.