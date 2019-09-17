Мошенница украла у пенсионерки из Удмуртии около 170 тысяч рублей

Жительница села Сюмси обратилась в полицию. Женщина рассказала, что вышла в огород и оставила двери открытыми. Когда она вернулась в дом, то увидела, что ее личные вещи разбросаны по комнате. Разбирая беспорядок, она обнаружила, что у нее пропали сбережения на сумму 168 тысяч рублей.

Полицейские задержали 54-летнюю подозреваемую. Ей оказалась жительница Владимирской области, ранее судимая за мошенничество. Похищенные деньги злоумышленница к этому моменту уже успела потратить. Задержанную поместили в изолятор временного содержания, сообщил сайт «Дни.ру».