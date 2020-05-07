Мошенница украла у пенсионерки 30 тысяч рублей, представившись сотрудницей пенсионного фонда
Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенницы, которая позвонила и представилась сотрудницей пенсионного фонда. С карты пожилой женщины было похищено более 30 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Пенсионерка обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонила женщина и сообщила, что ей полагается прибавка к пенсии. Она попросила назвать данные банковской карты. После этого с карты пенсионерки списалось 30300 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».