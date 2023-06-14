Криминал 14 июня 2023, 10:49 Мошенница украла у московской пенсионерки около 3,5 миллиона рублей В Москве задержали женщину по подозрению в хищении около 3,5 миллиона рублей у пенсионерки РИА «Новости»

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В Москве арестовали приезжую женщину, которая под предлогом денежной реформы украла у пенсионерки около 3,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

По версии следователей, на улице Уральской приезжая заговорила с пенсионеркой, представившись сотрудницей кредитной организации. Ей удалось убедить пожилую женщину в том, что в стране якобы проходит денежная реформа и нужно обменять старые купюры на новые.

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Злоумышленница предложила помощь, а потерпевшая, поверив незнакомке, пригласила ее домой. После чего хозяйка отдала ей крупную сумму наличных денег. Спустя какое-то время пожилая женщина осознала, что попалась на удочку мошенницы, и заявила в полицию.

Сотрудники МВД в районе Гольяново разыскали и задержали 41-летнюю женщину по подозрению в хищении около 3,5 миллиона рублей. Следствие возбудило уголовное дело, а подозреваемую арестовали.

Ранее Сбербанк предупредил, что мошенники стали отправлять жертвам поддельные документы.