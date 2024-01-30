Криминал 30 января 2024, 14:14 Мошенница украла у московской пенсионерки два миллиона рублей Мошенница под видом соцработника украла 2 млн рублей у пенсионерки из Москвы РИА «Новости»

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Мошенница украла у московской пенсионерки два миллиона рублей, представившись соцработником. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, женщина позвонила 87-летней москвичке и представилась работником социальной службы. Она сообщила, что пожилой женщине полагается помощник, и предложила лично приехать, чтобы оформить необходимые документы для получения услуги.

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Пенсионерка радушно приняла у себя незнакомку, которая также проинформировала ее о якобы проходящей замене купюр. Аферистка убедила пенсионерку показать ей свои сбережения. Увидев в руках старушки два миллиона рублей, женщина стала настаивать на их срочном обмене. Но пенсионерка спрятала деньги под простыню и отправилась на кухню продолжать беседу с мошенницей.

Неожиданно раздался звонок в дверь, и появилась еще одна незнакомка. Она объяснила, что пришла к своей коллеге, уже находящейся в квартире. Посетив ванную, она ушла, а вскоре первая женщина тоже покинула квартиру.

После их ухода пожилая москвичка не обнаружила под простыней своих сбережений. Она немедленно обратилась в полицию.

Еще одну подозреваемую в хищении 600 тысяч рублей у московской пенсионерки удалось задержать.Она выдавала себя за сотрудницу Пенсионного фонда.