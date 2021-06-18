Мошенница с сайта знакомств обманула жителя Удмуртии на 40 тысяч рублей

Мужчина из Удмуртии пытался познакомиться с девушкой на сайте знакомств и лишился 40 тысяч рублей. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Ему написала незнакомка и попросила проголосовать за нее в конкурсе на неизвестном сайте. Голосование там было платное, но женщина пообещала вернуть деньги. В результате мужчина проголосовал 42 раза и потратил 40 тысяч рублей.

Потом девушка пригласила его к себе и даже дала свой адрес, но выяснилось, что он ненастоящий. На звонки она также перестала отвечать.

В результате пострадавший пошел в полицию, заведено уголовное дело.