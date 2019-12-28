Мошенница продала родителям детей-инвалидов несуществующие билеты на елки в Москве

Приезжая женщина продавала несуществующие билеты на новогодние представления в Москве. Об этом сообщили в главном управлении МВД по столице.

В полицию обратились 18 родителей. Они рассказали, что увидели в смс-оповещениях соцсети объявление о продаже билетов на новогодние представления. Цены показались им привлекательными. Взрослые созвонились с продавцом и перечислили деньги на указанный им расчетный счет. Однако оплаченные билеты они так и не получили.

Сотрудники уголовного розыска по Юго-Восточному округу задержали подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя приезжая женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Потерпевшая сторона — многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов и больных онкологическими заболеваниями.

После этого родителям, обратившимся в органы внутренних дел, подарили билеты на новогоднее представление во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.