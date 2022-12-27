Криминал 27 декабря 2022, 23:53 Мошенница, притворившаяся гадалкой, обманула пенсионерку из Петербурга на 350 тысяч рублей

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Женщина, притворившаяся «ясновидящей», якобы сняла с пенсионерки из Красногвардейского района Санкт-Петербурга порчу. За свои услуги она попросила 347 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Пострадавшая узнала об услугах ясновидящей из газеты. Она пришла к ней на прием. Злоумышленница ввела пенсионерку в заблуждение, затем забрала у нее 347 тысяч рублей. После сеанса гадалка перестала выходить на связь. Тогда 79-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию. Против «ясновидящей» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».