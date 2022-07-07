Лжесотрудница IКЕА обманом забрала у женщины 62 тысячи рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Мошенница рассказала 27-летней девушке, что работает в закрывающемся шведском мебельном магазине и может помочь с покупкой товаров.

Жертва преступницы сделала на сайте IKEA заказ на 62 тысячи рублей, потом прошла по ссылке, ввела личные данные, после чего с ее карты списалась соответствующая сумма. Однако товар москвичка до сих пор не получила. Когда она попыталась связаться с якобы сотрудницей IKEA, та перестала отвечать на звонки.

Ранее шведская компания объявила, что уходит с российского рынка. Перед этим IKEA пообещала провести распродажу товаров. Первым покупать вещи предложили российским сотрудникам компании. Распродажа прошла в офлайн-формате. Организация заявила, что после этого даст возможность делать покупки и всем остальным желающим, но уже в режиме онлайн. Однако клиенты столкнулись со сложностями из-за сбоя в работе сайта.