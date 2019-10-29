Мошенница похитила у псковской пенсионерки около 800 тысяч рублей

По данным информагентства, 23 октября мошенница под видом соцработника пришла к 80-летней женщине домой. Дамы пообщались, после чего злоумышленница ушла. Через какое-то время пенсионерка обнаружила, что у нее из шкафа пропало 770 тысяч рублей.

«Стражам порядка с использованием записей с камер видеонаблюдения удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемой», — цитирует пресс-службу ведомства «Утро.ру».

Ею оказалось ранее судимая уроженка Владимирской области, которая на момент задержания нигде не работала. У нее изъяли часть похищенных денег и вернули их потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.