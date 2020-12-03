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    03 декабря 2020, 13:16

    Мошенница похитила у петербуржца 92 тысячи рублей

    Дарья Морозова

    Житель Санкт-Петербурга лишился 92 тысяч рублей после разговора с мошенницей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Ему позвонила женщина и представилась представителем банка. Она сказала, что на счету петербуржца якобы зафиксированы подозрительные операции. Чтобы обезопасить деньги, она попросила его назвать номер карты и код из sms. После этого со счета пострадавшего было списано 92 тысячи рублей. Полиция устанавливает личность мошенницы.