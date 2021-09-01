Мошенница под видом целительницы ограбила 83-летнюю блокадницу

Лжецелительница в Санкт-Петербурге ограбила 83-летнюю женщину, которая пережила блокаду Ленинграда. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что незнакомка подошла к ней в сквере около рынка и предложила помочь донести сумку с продуктами до дома.

По дороге женщина рассказала бабушке, что у нее есть дар целительства. Оказавшись дома у блокадницы, она попросила пожилую женщину сходить на кухню за водой, а сама осмотрела содержимое шкафов и тумбочек. После аферистка провела свой сеанс и обещала вернуться в следующий раз.

В итоге целительница вернулась через несколько дней и продолжила обманывать пенсионерку. По окончании сеанса она запретила блокаднице подходить к тумбочке со сбережениями. Однако бабушка поняла, что ее обманывают. Она увидела, что у нее украли 500 тысяч рублей и четыре золотых кольца.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Петродворцовскому району города Санкт-Петербурга задержана подозреваемая в хищении денежных средств и драгоценностей из квартиры пенсионерки», — сообщила Волк.

По факту случившегося открыто уголовное дело о краже. Правоохранительные органы не исключили, что мошенница и раньше обманывала пожилых людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подозреваемую поместили под арест.