13 декабря 2022, 19:15
Мошенница обманула жительницу Саранска на 370 тысяч рублей
Пенсионерка из Саранска (республика Мордовия) стала жертвой мошенницы. Она отдала злоумышленнице 373,5 тысячи рублей. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Женщина вошла в доверие к пострадавшей и предложила ей поменять старые наличные деньги на якобы новые купюры. Пенсионерка согласилась и передала обманщице средства. Однако в обмен на реальные деньги она получила купюры «Банка Приколов».
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Сотрудники органов задержали подозреваемую. Против нее возбудили уголовное дело.
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Мошенничество
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