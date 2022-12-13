Криминал 13 декабря 2022, 19:15 Мошенница обманула жительницу Саранска на 370 тысяч рублей

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Пенсионерка из Саранска (республика Мордовия) стала жертвой мошенницы. Она отдала злоумышленнице 373,5 тысячи рублей. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Женщина вошла в доверие к пострадавшей и предложила ей поменять старые наличные деньги на якобы новые купюры. Пенсионерка согласилась и передала обманщице средства. Однако в обмен на реальные деньги она получила купюры «Банка Приколов».

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Сотрудники органов задержали подозреваемую. Против нее возбудили уголовное дело.

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