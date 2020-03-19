Мошенница обманула банк в Москве на 1 млрд рублей

Ушлая жительница Подмосковья смогла выудить у московского банка более миллиарда рублей при получении кредита. Для этого она создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней.

«Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов. Материальный ущерб составил более одного миллиарда рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» провели более 20 обысков в Москве и Московской области. 39-летнюю женщину отправили под домашний арест. Сотрудники правоохранительных органов сейчас ищут всех участников этой преступной схемы. Если вину женщины докажут, ей грозит до 10 лет лишения свободы.