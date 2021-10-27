Мошенница из Пензы ограбила нескольких мужчин

19-летняя пензячка размещала в интернете объявления, в которых заявляла о готовности оказать интимные услуги. Во время телефонных разговоров с потенциальными клиентами она выманивала у мужчин деньги. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на телеканал «Экспресс».

Один из мужчин во время беседы с мошенницей перечислили ей 29 тысяч рублей. Раскрыв обман, пострадавший написал заявление в полицию. Следователям довольно быстро удалось установить личность злоумышленницы.

После следователи установили, что девушке удалось обмануть еще одного мужчину. Молодой человек перевел ей 80 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело.