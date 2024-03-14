Криминал 14 марта 2024, 17:33 Мошенница из Новороссийска продавала взятые в аренду авто

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Полицейские Новороссийска разыскивают жертв аферистки, которая продавала взятые в аренду автомобили. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщина с 2021 по 2022 годы брала в субаренду машины с последующим правом выкупа. Всего она арендовала 97 автомобилей. Она платила компаниям, но одновременно с этим продавала машины местным жителям.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Всех пострадавших от действий мошенницы просят обратиться в полицию.

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