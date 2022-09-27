Укравших у пенсионерок около 200 тысяч рублей мошенников задержали в кафе Ейска | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 04:49 Поделиться Telegram

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Viber Укравших у пенсионерок около 200 тысяч рублей мошенников задержали в кафе Ейска

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Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые ограбили двух пенсионерок на крупную сумму денег. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадавшая пенсионерка обратилась в заявлением в полицию. Она рассказала, что у нее похитили 180 тысяч рублей. Сотрудники органов изучили записи камер видеонаблюдения и задержали злоумышленников в кафе Ейска.

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Выяснилось, что два мужчины попали в квартиру под предлогом установки вентиляционной решетки. В этот момент они украли деньги. При этом накануне они уже приходили к пенсионерке и украли у нее пять тысяч рублей.

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Также удалось установить, что мошенники украли у 84-летней жительницы Майкопа 10 тысяч рублей под аналогичным предлогом. Общая сумма ущерба составила 195 тысяч рублей.

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