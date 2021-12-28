Мошенников, притворявшихся ремонтниками и обманывавших пенсионеров, задержали в Ленобласти

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в Приозерском районе задержали четверых злоумышленников, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи установили, что злоумышленники предлагали пенсионерам ремонт окон, дверей или проводки, после чего оформляли на них кредит, а работы так и не выполняли.

Сейчас есть информация о четырех подобных случаях. Они произошли в период с августа по ноябрь этого года на территории 47 региона. Против членов группировки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».