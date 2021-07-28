Мошенников под видом компьютерных мастеров задержали в Ижевске

Задержаны семеро человек, которые предлагали жителям Ижевска услуги по ремонту компьютера, и обманывали клиентов. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Уточняется, что они брали деньги за услуги, которые на самом деле не оказывали. Также злоумышленники сильно завышали стоимость услуг.

«Кроме того, установлено, что злоумышленники устанавливали на компьютеры клиентов контрафактное программное обеспечение», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.