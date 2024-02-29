Криминал 29 февраля 2024, 14:40 Мошенников по видом коммунальщиков задержали в Ростовской области

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В Ростовской области накрыли офис мошенников, которые обманывали местных жителей и навязывали им ненужный ремонт. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Полицейские задержали шесть человек. Их подозревают в том, что под видом коммунальщиков или представителей строительных компаний они ходили по квартирам и находили в них несуществующие поломки. Потом заключали с жертвами договоры с завышенной стоимостью. А потом или меняли исправные приборы, или просто пропадали, получив деньги. Жертвы мошенников лишились около 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.

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