14 декабря 2022, 03:11
Мошенников, оформлявших на себя чужие квартиры, задержали в Санкт-Петербурге
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали банду злоумышленников, которые осуществляли мошеннические сделки с недвижимостью. В ОПГ входили 12 человек возрастом от 49 до 65 лет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Преступные действия они совершали в период с 2020-го по первую половину 2022 года. Члены группировки получили в собственность квартиру на улице Крыленко, которая принадлежала пенсионеру. Один из злоумышленников втерся в доверие к пострадавшему и, представившись арендатором, получил образец подписи и фото хозяина жилища.
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На основе этих данных мошенники изготовили поддельный паспорт, который помог им оформить регистрацию перехода права собственности. Аналогичным образом они получили еще несколько квартир.
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Мошенничество
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