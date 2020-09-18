Мошенников, обманувших Запашного на 50 тысяч рублей, задержали

Полиция задержала трех человек, которые подозреваются в обмане Эдгарда Запашного. Несколько месяцев назад аферисты через мессенджер выманили у директора Большого Московского цирка 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали троих мужчин на территории Санкт-Петербурга и Владикавказа», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемых взяли под стражу. Открыто уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Предполагаемые аферисты могут получить до десяти лет тюрьмы или штраф до одного миллиона рублей.

Запашный обратился в правоохранительные органы еще весной. Он рассказал, что в мессенджер ему написал неизвестный и представился бойцом UFC Алексеем Олейником. Лжеспортсмен попросил в долг у директора Большого Московского цирка 50 тысяч рублей. Запашный перечислил эту сумму, но потом понял, что его обманули.

Официальный представитель МВД добавила, что за прошедшие полгода в полицию обратились другие известные люди. По данным стражей порядка, фигуранты дела выясняли контакты звезд спорта или шоу-бизнеса и писали им текстовые сообщения. При этом в мессенджере мошенники использовали профили-двойников людей из ближайшего окружения жертв.

«От их имени соучастники обращались к медийным личностям с просьбой перечислить на счет или электронный кошелек денежные средства в размере от 50 до 550 тысяч рублей», — сказала Волк.

По ее словам, фигуранты дела могут быть связаны с еще 30 подобными преступлениями. Ущерб от деятельности мошенников составил более 4,5 миллиона рублей.