Мошенников, обманувших пенсионеров, задержали в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мужчинпо подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Заявление в полицию написала 90-летняя женщина. Она рассказала сотрудникам о том, что на днях ей позвонила неизвестная. Она представилась дочерью пострадавшей и рассказала, что якобы стала виновницей смертельного ДТП. Мошенница попросила у пенсионерки денег для того, чтобы решить ситуацию. Спустя время к пострадавшей приехал мужчина, которому пенсионерка передала один миллион 130 тысяч рублей. 15 ноября злоумышленника удалось задержать.

Спустя время попался и его подельник. Оказалось, что мужчинам удалось ограбить еще двоих пенсионерок. Оба мужчины уже имели судимости. Против них возбудили уголовные дела.