Мошенников, которые притворялись предпринимателями, приговорили к заключению во Владимире

42-летнему жителю Владимира и его 34-летнему подельнику вынесли приговор за мошенничество, совершенное группой лиц в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следователей, в период с 2017 года по 2019 злоумышленники вводили в замешательство людей, уверяя их вложиться в якобы существовавший бизнес. Спустя время, они делали жертвам единовременную выплату и обещали спустя время заплатить еще. Однако обещания они не выполняли.

Таким образом им удалось одурачить 19 человек. Злоумышленники не смогли возместить нанесенный ущерб. Старшего из мошенников приговорили к девяти годам и девяти месяцам заключения в исправительной колонии строго режима. Его подельнику назначили наказание в виде принудительных работ сроком в два года и шесть месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.