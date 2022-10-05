Мошенников, которые обманули 16 пенсионеров на 5 млн рублей, осудили | 360°

Криминал 05 октября 2022, 23:33 Поделиться Telegram

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Viber Мошенников, которые обманули 16 пенсионеров на 5 млн рублей, осудили

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Суд осудил мошенников, которые в период с июня 2019 по март 2020 года обманули 16 пенсионеров. Они украли пять миллионов рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.

Злоумышленники обманывали в основном пожилых людей возрастом выше 80 лет. Они представлялись сотрудниками ПФР, соцслужб и банков. Они обманывали пострадавших, убеждая их перевести деньги.

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Двоих мошенников приговорили к срокам в 6,5 и 5,5 года колонии общего режима, а третий получил пять лет в колонии строгого режима.

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