Мошенников, которые наживались на воровстве коров, задержали в Петербурге | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Мошенников, которые наживались на воровстве коров, задержали в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двоих иностранцев, которые обманом крали у людей коров. При этом злоумышленников объявило в розыск по факту мошенничества одно из центральноазиатских государств. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Группа задержанных занималась мошенничеством в период с июня по август 2021 года. Они втирались в доверие к людям, которые занимались продажей коров. Мужчины якобы приобретали скот и обещали занести деньги позже, однако в дальнейшем просто пропадали. Материальный ущерб от их деятельности составил более 1 миллиона рублей.

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