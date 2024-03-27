Криминал 27 марта 2024, 18:14 Мошенников будут судить в Петербурге за обман с продажей стройматериалов

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В Петербурге передали в суд уголовное дело в отношении двух продавцов стройматериалов, обманувших 108 человек. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным Ирины Волк, двое мужчин в социальных сетях давали объявления о продаже строительных материалов. Доверчивых покупателей подкупала низкая цена и очень быстрые сроки доставки. Преступники требовали предоплату, а, получив ее, исчезали.

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Жертвами мошенников стали клиенты из 35 регионов России, в общей сложности они отдали лжепродавцам 11 миллионов рублей.

Обоих подозреваемых задержали, их имущество арестовано, в ближайшее время их дело рассмотрит суд.

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