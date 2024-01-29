29 января 2024, 15:12
Мошенники заставили российскую учительницу пойти на преступление и теракт
СК Чувашии сообщил о задержании учительницы из Чебоксар за попытку теракта
Учительницу начальных классов школы Чебоксар задержали при попытке поджога учебного заведения. Перед этим педагог записала видеообращение со словами поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба чувашского главка Следственного Комитета России.
По данным ведомства, ролик учительница распространила среди своих учеников. В распоряжении «360» оказались скандальные кадры. На видео сотрудница учебного заведения сообщила, что действовала по заданию «сотрудника ФСБ» и «представителя Совета Безопасности». Она пояснила, что ей дали позывной Голова два уха.
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«Мой путь воина-самурая длится более четырех месяцев. За это время я прекратила кредиты во всех банках, прекратила выдачу всех микрозаймов, завалила свою квартиру, избавилась от всех украшений, украла два браслета в магазине», — рассказала учительница.
По данным следствия, после распространения записи женщина с использованием горючей жидкости совершила поджог школы. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.
Следователи завели уголовное дело о теракте, по которому учительница пока проходит подозреваемой. В ходе допроса женщина заявила, что действовала по указанию неустановленных лиц, которые связывались с ней по телефону.
По их указанию она брала кредиты, а деньги переводила на неизвестные счета. В рамках расследования криминалисты установят личности причастных на финансирование терроризма.
Глава управления образования Чебоксар Алексей Лукшин в своем Telegram-канале заявил, что учительница попала под влияние мошенников. Он подчеркнул, что поджог не сказался на работе учебного заведения и работа школы идет в штатном режиме. Угрозы для учеников нет. Управление вместе с директорами школ проведет совещание по профилактике случаев мошенничества среди педагогов.
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