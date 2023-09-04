Криминал 04 сентября 2023, 14:36 Мошенники заставили пенсионера продать квартиру в Москве и купить криптовалюту Мошенники в Москве заставили пенсионера продать квартиру за 12,4 миллиона рублей Freepik

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В Москве мошенники вынудили 82-летнего пенсионера продать квартиру в Москве и купить криптовалюту. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

По данным ведомства, 82-летнему пенсионеру позвонил неизвестный человек, представившись сотрудником правоохранительных органов. Затем, выдавая себя за сотрудников банка, он узнал у пенсионера информацию о его банковских вкладах и потребовал снять все деньги, чтобы сохранить их в безопасности. Под руководством злоумышленников, которые оставались на связи, пострадавший несколько раз снимал деньги и переводил их на указанные счета.

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Позже мужчине сообщили, что его квартира находится под угрозой «черных риэлторов» и нужно срочно ее продать «подставному лицу». Полученные 12,4 миллиона рублей мужчина перевел на реквизиты, указанные мошенниками.

После этого злоумышленники прекратили выходить на связь с потерпевшим, и он осознал, что стал жертвой мошенничества. Общий ущерб составил более 14,3 миллиона рублей.

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