Мошенники заработали свыше 7 млрд рублей на обещаниях выигрыша россиянам

Обещания заработка на участии в опросе или акции позволили мошенникам заработать за последние полгода семь миллиардов рублей. Россияне переводят им деньги в качестве «комиссии» и назад свои средства уже не получают.

О резком всплеске активности онлайн-аферистов сообщил сайт РБК со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».

Зачастую преступники действуют, говоря якобы от имени крупных компаний или знаменитостей. Они предлагают поучаствовать в лотерее, получить пенсионные накопления или рассказывают о неких «социальных выплатах», которые «положены» жертве.

Мошенники сулят крупные суммы, и если поставленные ими условия выполняются, просят доверчивых пользователей о «закрепительном взносе» или небольшой комиссии. Как правило, речь идет о сумме в пределах 200 рублей. Размер потенциального ущерба от скама оценивается более чем в семь миллиардов рублей.

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Внеся деньги на указанный счет, жертва никакой прибыли не получает. Кроме того, преступникам становятся известны данные ее платежной карты.

Специалисты по кибербезопасности ежемесячно обнаруживают порядка двух тысяч новых порталов, которыми пользуются скамеры. Установлено, что попыток входа на них в 2019 году стало в 13 раз больше, чем в предыдущем.

Скамом называют мошенническую рассылку и объявления, в которых пользователям обещают крупное денежное поступление.