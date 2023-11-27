27 ноября 2023, 16:49
Мошенники вынудили москвичку продать квартиру за 13,5 миллиона рублей
Аферисты убедили пенсионерку из Москвы продать квартиру за 13,5 миллиона рублей
Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили ее продать квартиру на улице Декабристов в Москве за 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, аферисты убедили 83-летнюю пенсионерку в том, что кто-то пытается незаконно завладеть ее денежными средствами и квартирой. Они предложили ей два способа решения проблемы: либо опечатать квартиру и уехать, дожидаясь ареста мошенников, либо провести фиктивную сделку по продаже жилплощади для ее «защиты» от незаконного захвата. Особенно настойчиво злоумышленники рекомендовали второй вариант.
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Подчиняясь указаниям мошенников, женщина продала свою квартиру, а вырученные 13,5 миллиона рублей передала курьеру. Злоумышленники заверили, что курьер перевезет средства в банк для сохранности.
Кроме того, аферисты убедили пенсионерку, что, как только деньги внесут на банковский счет, она получит новые документы на квартиру. В это время ей необходимо было освободить жилье и сбросить данные своего телефона до заводских настроек. После того как женщина выполнила эти действия, мошенники прекратили выходить с ней на связь.
Ранее мошенники под видом покупателей мебели украли у москвички более миллиона рублей.
Преступления
Мошенничество
Москва 2023
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