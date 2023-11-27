Криминал 27 ноября 2023, 16:49 Мошенники вынудили москвичку продать квартиру за 13,5 миллиона рублей Аферисты убедили пенсионерку из Москвы продать квартиру за 13,5 миллиона рублей РИА «Новости»

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Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили ее продать квартиру на улице Декабристов в Москве за 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, аферисты убедили 83-летнюю пенсионерку в том, что кто-то пытается незаконно завладеть ее денежными средствами и квартирой. Они предложили ей два способа решения проблемы: либо опечатать квартиру и уехать, дожидаясь ареста мошенников, либо провести фиктивную сделку по продаже жилплощади для ее «защиты» от незаконного захвата. Особенно настойчиво злоумышленники рекомендовали второй вариант.

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Подчиняясь указаниям мошенников, женщина продала свою квартиру, а вырученные 13,5 миллиона рублей передала курьеру. Злоумышленники заверили, что курьер перевезет средства в банк для сохранности.

Кроме того, аферисты убедили пенсионерку, что, как только деньги внесут на банковский счет, она получит новые документы на квартиру. В это время ей необходимо было освободить жилье и сбросить данные своего телефона до заводских настроек. После того как женщина выполнила эти действия, мошенники прекратили выходить с ней на связь.

Ранее мошенники под видом покупателей мебели украли у москвички более миллиона рублей.