Мошенники выманили у пенсионера почти 2 млн рублей в Санкт-Петербурге | 360°

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28 сентября 2022, 18:24

Мошенники выманили у пенсионера почти 2 млн рублей в Санкт-Петербурге

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Пенсионер лишился почти двух миллионов рублей в Санкт-Петербурге после звонка мошенников. Об этом сообщило ИА Nation News.

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Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что со счета пенсионера якобы пытаются списать деньги, поэтому следует скачать специальное приложение. После его установки мужчина обнаружил пропажу одного миллиона 922 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург

Мошенничество

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