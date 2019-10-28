Мошенники выманили у пенсионера 530 тысяч рублей в Удмуртии

По данным издания, мошенник связался с пенсионером и представился сотрудником банка. Ему удалось убедить горожанина, что у того пытаются похитить деньги с банковской карты. Мужчина, следуя инструкциям собеседника, перевел на якобы «безопасный счет» 530 тысяч рублей. Придя на следующий день в банк за новой картой, пенсионер понял, что стал жертвой мошенничества. Сотрудники объяснили ему, что никакого переоформления не было. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.