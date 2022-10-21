Мошенники выманили у пенсионера 4,2 млн рублей в Екатеринбурге | 360°

Криминал 21 октября 2022, 18:04 Мошенники выманили у пенсионера 4,2 млн рублей в Екатеринбурге

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Пенсионер лишился 4,2 миллиона рублей по вине мошенников в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что якобы его внучка попала в аварию. Для решения проблемы они потребовали деньги.

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Потом к пенсионеру подъехал курьер и забрал 4,2 миллиона рублей. Последнего задержали. Выяснилось, что он нашел предложение о такой «работе» в социальных сетях. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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