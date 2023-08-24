Криминал 24 августа 2023, 11:58 Мошенники выманили у москвичей 11 квартир с начала года Прокуратура Москвы: по указанию мошенников жители продали 11 квартир в этом году Фото: freepik.com

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С января 2023 года жители столицы из-за телефонных мошенников лишились 11 квартир. Жертв убедили, что они пресекают преступные действия в отношении своей недвижимости, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

По данным ведомства, аферисты действовали по одной схеме: они звонили под видом сотрудников банка или полиции. Затем убеждали граждан перевести свои сбережения на «безопасные» счета. Злоумышленники сообщали жертвам о преступниках, которые якобы пытаются похитить их недвижимость и автомобили, поэтому их нужно срочно продать.

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Вырученные деньги и личные накопления потерпевшие переводили на указанные мошенниками счета. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что ущерб превысил 156 миллионов рублей. Возраст пострадавших составил от 63 до 84 лет.

Москвичам также напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан продавать, закладывать квартиры или иное имущество, передавать денежные средства курьерам либо переводить на якобы «безопасные счета».

Ранее сотрудники МВД Москвы задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Он уговорил жительницу Зеленограда обналичить деньги и перевести их на так называемые безопасные счета.