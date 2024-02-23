Криминал 23 февраля 2024, 09:04 Мошенники выманили у москвича 18 тысяч рублей, взломав чужой аккаунт Аферисты взломали аккаунт коллеги москвича и выманили у него 18 тысяч рублей Freepik

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Мошенники начали взламывать чужие аккаунты в соцсетях и выманивать деньги у москвичей. По такой схеме мужчина потерял 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, москвич получил сообщение от якобы коллеги с просьбой дать взаймы денег. Мужчина сразу же позвонил знакомому в том же мессенджере, но собеседник сбросил звонок и написал, что не может ответить. Он также прислал реквизиты банковской карты, на которую нужно перевести средства.

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Житель столицы, поверив, перечислил на указанный счет 18 тысяч рублей. Через несколько минут лжеколлега попросил еще денег, тогда москвич начал подозревать, что общается с аферистами. Неизвестный немедленно удалил переписку.

Ранее москвичку обманули мошенники более чем на три миллиона рублей. Позже они убедили женщину стать их сообщницей.